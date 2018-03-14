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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38525 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54043 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57587 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102112 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93167 просмотра

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Президент Австрии заверил, что Вена готова внести вклад для миротворческой миссии на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9877 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Федеральным Президентом Республики Австрия Александером ван дер Беллен ситуацию на Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства передает УНН.

"Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН и решений Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, реализация этой инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира в Украине.

Он также отметил, что, в случае необходимости, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях.

"Хотел бы также поблагодарить наших австрийским друзьям за неоценимый вклад в гуманитарную помощь, в том числе и временно перемещенным лицам, тем, кто поживает вдоль линии соприкосновения с оккупированной территорией. 4,8 млн евро, которые были предоставлены нашими австрийскими партнерами - это позиция настоящего друга", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Украина и Австрия подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и культурной сферах.

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