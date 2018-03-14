Президент Австрии заверил, что Вена готова внести вклад для миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Федеральным Президентом Республики Австрия Александером ван дер Беллен ситуацию на Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства передает УНН.
"Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН и решений Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.
По его словам, реализация этой инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира в Украине.
Он также отметил, что, в случае необходимости, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях.
"Хотел бы также поблагодарить наших австрийским друзьям за неоценимый вклад в гуманитарную помощь, в том числе и временно перемещенным лицам, тем, кто поживает вдоль линии соприкосновения с оккупированной территорией. 4,8 млн евро, которые были предоставлены нашими австрийскими партнерами - это позиция настоящего друга", - подчеркнул П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Украина и Австрия подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и культурной сферах.