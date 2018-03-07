Президент Австрії відвідає Україну наступного тижня

КИЇВ. 7 березня. УНН. Наступного тижня президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер у супроводі міністра закордонних справ Карін Кнайссль та великої делегації з питань економіки та культури здійснять візит до Києва та Львова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.