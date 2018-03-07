Президент Австрії відвідає Україну наступного тижня

ukru
Ексклюзив
14:20 • 63238 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 63936 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 173364 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 136241 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 205660 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 172435 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 211702 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 211660 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 241065 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134278 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 152632 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 220307 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 147635 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 89339 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 71730 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 63229 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 173352 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 205651 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 220307 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 201961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 36562 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 33860 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 42089 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 71730 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 89339 перегляди
Актуальне
Президент Австрії відвідає Україну наступного тижня

Президент Австрії відвідає Україну наступного тижня

Київ • УНН

 • 8777 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Наступного тижня президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер у супроводі міністра закордонних справ Карін Кнайссль та великої делегації з питань економіки та культури здійснять візит до Києва та Львова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Візит розпочнеться у вівторок, 13 березня. Запланована прогулянка старим містом та спілкування з представниками громадського суспільства та студентами. Ввечері заплановано зустріч з представниками австрійської економіки/бізнесу, а також із австрійцями, задіяними в роботі ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

У середу 14 березня заплановано покладання вінку до Могили невідомого солдата, покладання колосків зерна до Меморіалу жертв Голодомору в знак пам’яті штучно спричиненої голодної смерті мільйонів українців в 1932-33 роках, а також покладання квітів в знак пам’яті загиблих на Майдані у 2014 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Австрії застеріг ультраправих політиків від наклепу на державні ЗМІ

У рамках візиту відбудуться переговори тет-а-тет двох президентів та переговори за участі делегації. Міністр закордонних справ Карін Кнайссль підпише угоду щодо співпраці в галузі культури та освіти. Одразу після спільного підходу до преси двох президентів австрієць Крістоф Отто з організації Global 2000 буде нагороджений Президентом Порошенком українським орденом за свій проект допомоги дітям Чорнобиля.

Після обіду президенти візьмуть участь в економічному форумі. Офіційна частина візиту в Києві завершиться переговорами з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

На третій день перебування в Україні Ван дер Беллен та Доріс Шмідауер відвідають Львів. Після прогулянки та запису в книзі почесних гостей міста заплановано візит до австрійської бібліотеки. У кінці свого перебування в Україні президент зачитає доповідь та поспілкується зі студентами в Українському католицькому університеті.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки та Федеріка Могеріні відвідає Україну з робочим візитом 11 та 12 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$276.79
Brent
$73.28
Bitcoin
$86,875.40
S&P 500
$5,757.65
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,052.11
Ethereum
$2,018.46