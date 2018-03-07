Президент Австрии посетит Украину на следующей неделе

КИЕВ. 7 марта. УНН. На следующей неделе президент Австрии Александер ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауер в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и большой делегации по вопросам экономики и культуры осуществят визит в Киев и Львов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.