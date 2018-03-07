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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38519 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54036 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57587 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102110 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93167 просмотра

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Президент Австрии посетит Украину на следующей неделе

Президент Австрии посетит Украину на следующей неделе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. На следующей неделе президент Австрии Александер ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауер в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и большой делегации по вопросам экономики и культуры осуществят визит в Киев и Львов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Визит начнется во вторник, 13 марта. Запланирована прогулка по старому городу и общение с представителями гражданского общества и студентами. Вечером запланирована встреча с представителями австрийской экономики/бизнеса, а также с австрийцами, задействованными в работе ОБСЕ и других международных организаций.

В среду 14 марта запланировано возложения венков к Могиле неизвестного солдата, возложение колосьев зерна к Мемориалу жертв Голодомора в знак памяти искусственно вызванной голодной смерти миллионов украинцев в 1932-33 годах, а также возложение цветов в знак памяти погибших на Майдане в 2014 году.

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В рамках визита состоятся переговоры тет-а-тет двух президентов и переговоры с участием делегации. Министр иностранных дел Карин Кнайссль подпишет соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования. Сразу после совместного подхода к прессе двух президентов австриец Кристоф Отто по организации Global 2000 будет награжден Президентом Порошенко украинским орденом за свой проект помощи детям Чернобыля.

После обеда президенты примут участие в экономическом форуме. Официальная часть визита в Киеве завершится переговорами с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

На третий день пребывания в Украине Ван дер Беллен и Дорис Шмидауер посетят Львов. После прогулки и записи в книге почетных гостей города запланирован визит в австрийской библиотеки. В конце своего пребывания в Украине президент зачитает доклад и пообщается со студентами в Украинском католическом университете.

Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и Могерини посетит Украину с рабочим визитом 11 и 12 марта.

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