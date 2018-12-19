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Президент Аргентини закликав вжити заходів для вирішення кризи з мігрантами з Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Країни Південноамериканського спільного ринку (MERCOSUR) повинні вжити термінових заходів для врегулювання гуманітарної кризи в регіоні, викликаного масовою міграцією венесуельців з країни. З такою заявою виступив у вівторок президент Аргентини Маурісіо Макрі на саміті блоку в уругвайської столиці, передає УНН.

Президент Аргентини закликав вжити заходів для вирішення кризи з мігрантами з Венесуели

“Регіон переживає гуманітарну кризу, який вимагає прийняття термінових заходів. Це потрібно для того, щоб захистити права мільйонів венесуельців, які біжать не тільки від голоду, насильства і відсутності можливостей, але і від жорстоких репресій свого уряду”, — сказав він в ході виступу на президентській зустрічі, яка транслювалася на YouTube-каналі аргентинського уряду.

За словами Макрі, влада Венесуели “провели фальшиві вибори й знищили демократію” в країні.

“Ми повинні продовжувати невтомно і скоординовано домагатися звільнення політв’язнів, поваги прав людини та відновлення демократії в Венесуелі”, — додав він.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня 2018 року інфляція в річному обчисленні становила понад 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Закордонні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

Включення будь-якої країни Держдепартаментом до рейтингу спонсорів тероризму дає підставу мінфіну прийняти каральні заходи проти тих юридичних і фізичних осіб, а також держав, які ведуть торгівлю з цією країною. Під заборону підпадають, зокрема, постачання зброї та товарів подвійного призначення, будь-які банківські операції.

19 квітня 2018 року сенатор-республіканець Корі Гарднер зажадав від Державного департаменту США внести у цей список Росію у зв’язку зі “справою Скрипалів”. 12 червня 2018 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом про визнання РФ спонсором тероризму.

Санкції, які накладають США на країни, включені ними до списку: заборона на постачання зброї (експорт і продаж); контроль за експортом товарів подвійного призначення; заборони на економічну допомогу; накладення різних фінансових і інших обмежень.

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