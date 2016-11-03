Президент: 2016 рік став переломним для України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Поточний, 2016 рік для України став переломним, зокрема, після періоду падіння економіка зростає, вже зараз можна побачити ознаки запроваджених реформ. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-ому міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.
"Поточний 2016 рік значною мірою є переломним, бо вперше в 2016 році після 14 кварталів економічного падіння економіка України продемонструвала своє впевнене зростання. Це знаменує перехід від політики виживання в умовах агресії, коли по 100 млрд грн бюджетних коштів за рік ми вимушені витрачати на підтримку сектору оборони і безпеки, повністю перебудова оборонної промисловості, мобілізація – більше 200 тисяч українців були мобілізовані, і в тому числі їх брали з виробничих підприємств", - сказав Президент.
За його словами, у 2016 році вдалося побудувати українську армію і продемонструвати її боєздатність в усьому світі.
"На сьогоднішній день у 2016 році ми маємо вже перші, але переконливі ознаки запроваджених реформ", - сказав П.Порошенко.