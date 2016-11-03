Президент: 2016 год стал переломным для Украины

"Текущий 2016 год в значительной степени является переломным, потому что впервые в 2016 году после 14 кварталов экономического спада экономика Украины продемонстрировала свой уверенный рост. Это знаменует переход от политики выживания в условиях агрессии, когда по 100 млрд грн бюджетных средств за год мы вынуждены тратить на поддержку сектора обороны и безопасности, полностью перестройка оборонной промышленности, мобилизация - более 200 тысяч украинцев были мобилизованы, и в том числе их брали с производственных предприятий ", - сказал Президент.

По его словам, в 2016 году удалось построить украинскую армию и продемонстрировать ее боеспособность во всем мире.

"На сегодняшний день в 2016 году мы имеем уже первые, но убедительные признаки введенных реформ", - сказал П.Порошенко.