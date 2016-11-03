Президент: 2016 год стал переломным для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Текущий, 2016 год для Украины стал переломным, в частности, после периода падения экономика растет, уже сейчас можно увидеть признаки введенных реформ. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на шестнадцатом международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
"Текущий 2016 год в значительной степени является переломным, потому что впервые в 2016 году после 14 кварталов экономического спада экономика Украины продемонстрировала свой уверенный рост. Это знаменует переход от политики выживания в условиях агрессии, когда по 100 млрд грн бюджетных средств за год мы вынуждены тратить на поддержку сектора обороны и безопасности, полностью перестройка оборонной промышленности, мобилизация - более 200 тысяч украинцев были мобилизованы, и в том числе их брали с производственных предприятий ", - сказал Президент.
По его словам, в 2016 году удалось построить украинскую армию и продемонстрировать ее боеспособность во всем мире.
"На сегодняшний день в 2016 году мы имеем уже первые, но убедительные признаки введенных реформ", - сказал П.Порошенко.