Президент: 160 тис. учасників бойових дій числяться в оперативному резерві першої черги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В оперативному резерві першої черги зараз перебувають майже 160 тисяч учасників бойових дій. Про це під час відкриття Форуму ветеранів повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Майже 160 тисяч учасників бойових дій зараз числяться в оперативному резерві першої черги. Це готовність номер 1 знову за потребою взяти зброю до рук, при чому взяти її правильно, професійно, з найвищим ступенем вишколу”, — заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, за словами П.Порошенка, у бойових діях на сході України брали участь 344 тисячі осіб.