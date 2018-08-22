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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12560 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Президент: 160 тис. учасників бойових дій числяться в оперативному резерві першої черги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В оперативному резерві першої черги зараз перебувають майже 160 тисяч учасників бойових дій. Про це під час відкриття Форуму ветеранів повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

Президент: 160 тис. учасників бойових дій числяться в оперативному резерві першої черги

“Майже 160 тисяч учасників бойових дій зараз числяться в оперативному резерві першої черги. Це готовність номер 1 знову за потребою взяти зброю до рук, при чому взяти її правильно, професійно, з найвищим ступенем вишколу”, — заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, за словами П.Порошенка, у бойових діях на сході України брали участь 344 тисячі осіб.

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