Президент: 160 тыс. участников боевых действий числятся в оперативном резерве первой очереди

"Почти 160 тысяч участников боевых действий сейчас числятся в оперативном резерве первой очереди. Это готовность номер 1 снова по необходимости взять оружие в руки, причем взять его правильно, профессионально, с высокой степенью подготовки", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, по словам Порошенко, в боевых действиях на востоке Украины участвовали 344 тысяч человек.