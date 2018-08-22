Президент: 160 тыс. участников боевых действий числятся в оперативном резерве первой очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В оперативном резерве первой очереди сейчас находятся почти 160 тысяч участников боевых действий. Об этом во время открытия Форума ветеранов сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Почти 160 тысяч участников боевых действий сейчас числятся в оперативном резерве первой очереди. Это готовность номер 1 снова по необходимости взять оружие в руки, причем взять его правильно, профессионально, с высокой степенью подготовки", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНН, по словам Порошенко, в боевых действиях на востоке Украины участвовали 344 тысяч человек.