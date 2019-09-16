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Прессекретарем Разумкова стала Ольга Туній

Прессекретарем Разумкова стала Ольга Туній

Київ • УНН

 • 59962 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прессекретарем голови Верховної Ради Дмитра Разумкова офіційно стала Ольга Туній. Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуги Народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Тепер офіційно Ольга Туній — прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова", - написала Кравчук.

У свою чергу, Туній на своїй сторінці у Facebook створила допис про те, що стала прессекретарем голови Верховної Ради.

Довідка. Ольга Туній (народилася 29 грудня 1985 року в місті Києві) - громадянка України. Була начальником управління організаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Брала участь у позачергових виборах народних депутатів України як самовисуванець по 93-му одномандатному виборчому окрузі у Київській області. Втім, підтримали її лише 2,40% виборців, і перемогу на окрузі вона не здобула.

Як повідомляв УНН, 29 серпня представник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання

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