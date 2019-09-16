Пресс-секретарем Разумкова стала Ольга Туний

"Теперь официально Ольга Туний - пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова", - написала Кравчук.

В свою очередь, Туний на своей странице в Facebook создала пост о том, что стала пресс-секретарем председателя Верховной Рады.

Справка. Ольга Туний (родилась 29 декабря 1985 в городе Киеве) - гражданка Украины. Была начальником управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Принимала участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины как самовыдвиженец по 93-му одномандатному избирательному округу в Киевской области. Впрочем, поддержали ее только 2,40% избирателей, и победу на округе она не одержала.

Как сообщал УНН, 29 августа представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва.