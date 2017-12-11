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Прес-центр штабу АТО назвав сьогоднішні обстріли Авдіївки провокацією бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Бойовики батальйону “Схід” вдалися до обстрілів власних позицій з важкого піхотного озброєння в районі Авдіївки, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Через обстріли пошкоджено контактну лінію залізничної колії та високовольтну ЛЕП на ділянці Ясинувата – Авдіївський коксохімічний завод.

Військовослужбовці Збройних Сил України разом з фахівцями РЕМу та ДСНС України, спільно з місцевою владою відновили електропостачання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авдіївка частково залишилася без світла через обстріл бойовиків

У повідомленні зазначається, що обстріли мають на меті дискредитувати ВСУ в очах міжнародної спільноти та безпідставно звинувачити Україну в порушенні Мінських угод. Як правило, бойовики здебільшого активізують подібні провокації на передодні планових візитів представників ОБСЄ, Червоного хреста та ЗМІ. 

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 2 українських військових отримали поранення, ще 3 – контузію

 

 

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