Пресс-центр штаба АТО назвал сегодняшние обстрелы Авдеевки провокацией боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Боевики батальона “Восток” прибегли к обстрелам собственных позиций из тяжелого пехотного вооружения в районе Авдеевки, в результате чего часть города осталась без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Из-за обстрелов повреждено контактную линию железнодорожного пути и высоковольтную ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе со специалистами РЭС и ДСНС Украины, совместно с местными властями восстановили электроснабжение.
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В сообщении отмечается, что обстрелы имеют целью дискредитировать ВСУ в глазах международного сообщества и безосновательно обвинить Украину в нарушении Минских соглашений. Как правило, боевики активизируют подобные провокации накануне плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста и СМИ.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 украинских военных получили ранения, еще 3 - контузию.