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Прес-конференція Д.Трампа підірвала соцмережі

Прес-конференція Д.Трампа підірвала соцмережі

Київ • УНН

 • 18885 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Прес-конференція обраного президента США Дональда Трампа у середу спровокувала своєрідний вибух у соціальних мережах, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, у Росії хештег #TrumpPressConference під час і через декілька годин після конференції потрапив у список топ-трендових тем.

А в Twitter протягом лише годинної сесії зв участю 250 репортерів було опубліковано 80 тис. заміток з хештегом #TrumpPressConference.

Згідно з підрахунками глобальної цифрової маркетингової технології компанії Amobee, було оцифровано ставлення до Д.Трампа серед користувачів Twitter.

Так, 14% користувачів проявили позитивне ставлення до нового президента США, 63% - нейтральне і 23% - негативне.

Крім того, у соціальній мережі "розгорілося" коментування стосовно рішення Д.Трампа побудувати на кордоні між США і Мексикою стіну, витрати на будівництво якої повинна взяти на себе мексиканська сторона.

Українські Національні Новини

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