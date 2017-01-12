Прес-конференція Д.Трампа підірвала соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прес-конференція обраного президента США Дональда Трампа у середу спровокувала своєрідний вибух у соціальних мережах, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, у Росії хештег #TrumpPressConference під час і через декілька годин після конференції потрапив у список топ-трендових тем.
А в Twitter протягом лише годинної сесії зв участю 250 репортерів було опубліковано 80 тис. заміток з хештегом #TrumpPressConference.
Згідно з підрахунками глобальної цифрової маркетингової технології компанії Amobee, було оцифровано ставлення до Д.Трампа серед користувачів Twitter.
Так, 14% користувачів проявили позитивне ставлення до нового президента США, 63% - нейтральне і 23% - негативне.
Крім того, у соціальній мережі "розгорілося" коментування стосовно рішення Д.Трампа побудувати на кордоні між США і Мексикою стіну, витрати на будівництво якої повинна взяти на себе мексиканська сторона.