Пресс-конференция Д.Трампа взорвала соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа в среду спровоцировала своеобразный взрыв в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, в России хэштег #TrumpPressConference во время и через несколько часов после конференции попал в список топ-трендовых тем.
А в Twitter в течение всего часовой сессии н участием 250 репортеров было опубликовано 80 тыс. заметок с хэштегом #TrumpPressConference.
Согласно подсчетам глобальной цифровой маркетинговой технологии компании Amobee, было оцифровано отношение к Д.Трампу среди пользователей Twitter.
Так, 14% пользователей проявили положительное отношение к новому президенту США, 63% - нейтральное и 23% - отрицательное.
Кроме того, в социальной сети "разгорелось" комментарии по решению Д.Трампа построить на границе между США и Мексикой стену, затраты на строительство которой должна взять на себя мексиканская сторона.