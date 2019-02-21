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Прем'єру Британії погрожують "повстанням" у разі Brexit без угоди

Прем'єру Британії погрожують "повстанням" у разі Brexit без угоди

Київ • УНН

 • 7232 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Члени уряду Великої Британії попередили прем'єр-міністра Терезу Мей, що в разі виходу держави з Євросоюзу без угоди вона зіткнеться з "повстанням" у парламенті, який візьме Brexit під свій контроль. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Міністр праці та пенсій Амбер Руд, міністр юстиції Девід Гук, міністр бізнес Грек Кларк та міністр у справах Шотландії Девід Манделл заявили, що прем'єр Тереза Мей має скасувати Brexit без угоди, продовжуючу Статтю 50 Договору про Європейський Союз, що регламентує процес виходу.

Якщо Мей відмовиться, вищезгадані міністри та 20 інших членів уряду підтримають план лейбористки Іветти Купер, який має на меті парламентське захоплення контролю за Brexit.

Раніше УНН повідомляв, що Міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великої Британії Майкл Гоув звинуватив міністра фінансів Філіпа Хаммонда в тому, що він не підготував країну до Brexit без угоди

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели в середу конструктивні переговори з Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінена. 

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