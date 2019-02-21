Прем'єру Британії погрожують "повстанням" у разі Brexit без угоди

Міністр праці та пенсій Амбер Руд, міністр юстиції Девід Гук, міністр бізнес Грек Кларк та міністр у справах Шотландії Девід Манделл заявили, що прем'єр Тереза Мей має скасувати Brexit без угоди, продовжуючу Статтю 50 Договору про Європейський Союз, що регламентує процес виходу.

Якщо Мей відмовиться, вищезгадані міністри та 20 інших членів уряду підтримають план лейбористки Іветти Купер, який має на меті парламентське захоплення контролю за Brexit.

Раніше УНН повідомляв, що Міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великої Британії Майкл Гоув звинуватив міністра фінансів Філіпа Хаммонда в тому, що він не підготував країну до Brexit без угоди.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели в середу конструктивні переговори з Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінена.