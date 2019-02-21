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Очільника мінфіну Британії звинуватили в тому, що він не підготував країну до Brexit без угоди

Очільника мінфіну Британії звинуватили в тому, що він не підготував країну до Brexit без угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великої Британії Майкл Гоув звинуватив міністра фінансів Філіпа Хаммонда в тому, що він не підготував країну до Brexit без угоди про умови “розлучення” між Лондоном і Брюсселем. Про це повідомила газета The Telegraph з посиланням на власні джерела, інформує УНН.

За наявною у видання інформацією, під час гострої полеміки на засіданні одного з підкомітетів кабінету міністрів Гоув, який в період проведення референдуму 2016 року про подальше членство країни в ЄС був одним з лідерів кампанії євроскептиків, заявив, що Хаммонд не виділив вчасно фінансові кошти на підготовку до виходу без угоди, чим ускладнив цю підготовку. Він також заявив, що Управління (Її Величності) з податків і митних зборів (HM Revenue & Customs) повинне вживати більше зусиль для допомоги британським компаніям в підготовці до наслідків Brexit без угоди, а також виступив за те, щоб при такому сценарії були б надані гарантії доставки в Сполучене Королівство необхідного обсягу медикаментів і продовольства за допомогою поромного сполучення між Великою Британією і країнами континентальної Європи.

Газета зазначає, що Гоув і Хаммонд, який є прихильником максимальної євроінтеграції країни і відкритим противником ідеї виходу з ЄС без угоди про умови Brexit, знаходяться “на ножах” у зв’язку з питанням про обкладення митом імпортної сільськогосподарської продукції в тому випадку, якщо станеться Brexit без угоди.

Як повідомляв УНН, Мей прокоментувала результати переговорів у Брюсселі.

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