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Главу Минфина Великобритании обвинили в том, что он не подготовил страну к Brexit без соглашения

Главу Минфина Великобритании обвинили в том, что он не подготовил страну к Brexit без соглашения

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув обвинил министра финансов Филипа Хаммонда в том, что он не подготовил страну к Brexit без соглашения об условиях “развода” между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

По имеющейся у издания информации, во время острой полемики на заседании одного из подкомитетов кабинета министров Гоув, который в период проведения референдума 2016 года о дальнейшем членстве страны в ЕС был одним из лидеров кампании евроскептиков, заявил, что Хаммонд не выделил вовремя финансовые средства на подготовку к выходу без сделки, чем затруднил эту подготовку. Он также заявил, что Управление (Ее Величества) по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs) должно предпринимать больше усилий для помощи британским компаниям в подготовке к последствиям Brexit без сделки, а также выступил за то, чтобы при таком сценарии были бы предоставлены гарантии доставки в Соединенное Королевство необходимого объема медикаментов и продовольствия с помощью паромного сообщения между Великобританией и странами континентальной Европы.

Газета отмечает, что Гоув и Хаммонд, который является сторонником максимальной евроинтеграции страны и открытым противником идеи выхода из ЕС без соглашения об условиях Brexit, находятся “на ножах” в связи с вопросом об обложении пошлинами импортной сельскохозяйственной продукции в том случае, если произойдет Brexit без сделки.

Как сообщал УНН, Мэй прокомментировала результаты переговоров в Брюсселе.

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