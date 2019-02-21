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Премьеру Великобритании угрожают "восстанием" в случае Brexit без соглашения

Премьеру Великобритании угрожают "восстанием" в случае Brexit без соглашения

Киев  •  УНН

 • 7232 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Члены правительства Великобритании предупредили премьер-министра Терезу Мэй, что в случае выхода государства из Евросоюза без соглашения она столкнется с "восстанием" в парламенте, который заберет Brexit под свой контроль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Министр труда и пенсий Амбэр Руд, министр юстиции Дэвид Гук, министр бизнеса Грек Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл заявили, что премьер Тереза Мей должна отменить Brexit без соглашения, продолжая Статью 50 Договора о Европейском Союзе, регламентирующего процесс выхода.

Если Мэй откажется, вышеупомянутые министры и 20 других членов правительства поддержат план лейбористки Иветты Купер, который имеет целью парламентский захват контроля над Brexit.

Ранее УНН сообщал, что министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув обвинил министра финансов Филиппа Хаммонда в том, что он не подготовил страну к Brexit без соглашения.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели в среду конструктивные переговоры с Brexit, договорились снова встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено.

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