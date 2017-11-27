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Прем’єри України та Грузії на офіційних переговорах не обговорюватимуть "питання Саакашвілі"

Прем’єри України та Грузії на офіційних переговорах не обговорюватимуть "питання Саакашвілі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Питання щодо екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі не є предметом обговорення на переговорах Прем’єр-міністрів України та Грузії. Про це сказав посол України у Грузії Ігор Долгов, передає УНН з посиланням на “Ехо Кавказу”.

"Це не є предметом обговорення на офіційних переговорах такого високого рівня", - сказав Долгов.

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За словами посла, Саакашвілі тепер є приватною особою в Україні.

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"Він не єдиний лідер опозиції ні в Україні, ні в Грузії. І якщо ви маєте питання до колишнього президента Грузії, будь ласка, запитайте його самого. Ми не бачимо ніяких проблем (з ним). Він як і раніше знаходиться в Україні, продовжує політичну діяльність, яка, відверто кажучи, не дуже популярна, і це його справа", - додав він.

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 30 листопада розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, за повідомленням Державної міграційної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Як повідомляв УНН, за словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, наразі немає жодних обставин, які заважають депортації або екстрадиції грузинського політика Міхеіла Саакашвілі до Грузії.

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