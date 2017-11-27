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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72955 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68156 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76232 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 116329 просмотра

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Премьеры Украины и Грузии на официальных переговорах не будут обсуждать "вопрос Саакашвили"

Премьеры Украины и Грузии на официальных переговорах не будут обсуждать "вопрос Саакашвили"

Киев  •  УНН

 • 11498 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вопрос в отношении экс-руководителя Одесской ОГА Саакашвили не является предметом обсуждения на переговорах премьер-министров Украины и Грузии. Об этом сказал посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Это не является предметом обсуждения на официальных переговорах такого высокого уровня", - сказал Долгов.

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По словам посла, Саакашвили теперь является частным лицом в Украине.

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"Он не единственный лидер оппозиции ни в Украине, ни в Грузии. И если у вас есть вопрос к бывшему президенту Грузии, пожалуйста, спросите его самого. Мы не видим никаких проблем (с ним). Он по-прежнему находится в Украине, продолжает политическую деятельность, которая, откровенно говоря, не очень популярна, и это его дело", - добавил он.

Ранее Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрение иска Саакашвили в Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузию.

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