Премьеры Украины и Грузии на официальных переговорах не будут обсуждать "вопрос Саакашвили"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вопрос в отношении экс-руководителя Одесской ОГА Саакашвили не является предметом обсуждения на переговорах премьер-министров Украины и Грузии. Об этом сказал посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Это не является предметом обсуждения на официальных переговорах такого высокого уровня", - сказал Долгов.
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По словам посла, Саакашвили теперь является частным лицом в Украине.
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"Он не единственный лидер оппозиции ни в Украине, ни в Грузии. И если у вас есть вопрос к бывшему президенту Грузии, пожалуйста, спросите его самого. Мы не видим никаких проблем (с ним). Он по-прежнему находится в Украине, продолжает политическую деятельность, которая, откровенно говоря, не очень популярна, и это его дело", - добавил он.
Ранее Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрение иска Саакашвили в Государственной миграционной службы Украины.
Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.
Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузию.