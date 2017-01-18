Прем'єра національного фільму “Воїни духу” відбудеться у столичному кінотеатрі “Ліра” 20 січня

ukru
20:29 • 16067 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 73723 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 115929 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 122308 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 214692 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 164643 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 185491 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172382 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164628 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 345354 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9 м/с
70 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 146607 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 162732 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 73875 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 61130 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 50023 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 214696 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 345357 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 364109 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 281106 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 354407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 45403 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 61130 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 73875 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 162732 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 169229 перегляди
Актуальне
Прем'єра національного фільму “Воїни духу” відбудеться у столичному кінотеатрі “Ліра” 20 січня

Прем'єра національного фільму “Воїни духу” відбудеться у столичному кінотеатрі “Ліра” 20 січня

Київ • УНН

 • 5189 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У кінотеатрі українського кіно “Ліра” відбудеться прес-показ та урочиста прем’єра національного фільму “Воїни духу”, передає УНН з посиланням на організаторів заходу.

Фільм “Воїни духу”, розказаний вустами воїнів, які вижили в епіцентрі вибуху в новому терміналі ДАПу, рятували побратимів, закривали очі загиблим братам, побували у катівні полону, повернулися і живуть серед нас.

Душевний та життєстверджуючий, озвучений музикою українських виконавців Орестом Лютим та Katya Chilly Group, а найголовніше - створений двома незалежними авторками, Тетяною Кулаковською та Анною Мартиненко, з мудрістю та силою українського жіноцтва.

“Воїни духу” - взірець, як залишатись людяними і незламними у доленосній ситуації. Хронометраж фільму 48 хвилин. Без вікових обмежень.

Прес-показ буде таким же унікальним і душевним, як і сам фільм. Запрошені герої фільму кіборги Анатолій Свирид “Спартанець”, який потрапив у полон, рятуючи тяжкопоранених побратимів, Юрій Шкабура “Сталкер”, якого розстрілювали у ворожому полоні, але він вижив і повернувся додому. Та багато мужніх, сміливих та незламних воїнів, які вижили після “котлів” і зараз допомагають виживати своїм побратимам.

Виступатиме всесвітньовідомий український бандурист, який поміж виступами за кордоном їздить з концертами в зону АТО, - Тарас Яницький.

Прес-показ національного фільму “Воїни духу”, який відбудеться 20 січня о 18.00 в кінотеатрі “Ліра”, вул.Велика Житомирська, 40 (Львівська площа).

Урочиста прем’єра національного фільму “Воїни духу” відбудеться після прес-показу о 19.30. На глядачів чекає зустріч із захисниками аеропорту та авторами стрічки.

Покази фільму “Воїни духу” стартують у місті Києві з 19 січня в кінотеатрах “Кінопанорама”, “ім.Шевченка”, “Старт”, “Факел”, “Лейпциг”, “Дніпро” (“Ленінград”), “Флоренція”, “Ліра”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.55
Bitcoin
$83,762.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,874.00