Прем'єра національного фільму “Воїни духу” відбудеться у столичному кінотеатрі “Ліра” 20 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У кінотеатрі українського кіно “Ліра” відбудеться прес-показ та урочиста прем’єра національного фільму “Воїни духу”, передає УНН з посиланням на організаторів заходу.
Фільм “Воїни духу”, розказаний вустами воїнів, які вижили в епіцентрі вибуху в новому терміналі ДАПу, рятували побратимів, закривали очі загиблим братам, побували у катівні полону, повернулися і живуть серед нас.
Душевний та життєстверджуючий, озвучений музикою українських виконавців Орестом Лютим та Katya Chilly Group, а найголовніше - створений двома незалежними авторками, Тетяною Кулаковською та Анною Мартиненко, з мудрістю та силою українського жіноцтва.
“Воїни духу” - взірець, як залишатись людяними і незламними у доленосній ситуації. Хронометраж фільму 48 хвилин. Без вікових обмежень.
Прес-показ буде таким же унікальним і душевним, як і сам фільм. Запрошені герої фільму кіборги Анатолій Свирид “Спартанець”, який потрапив у полон, рятуючи тяжкопоранених побратимів, Юрій Шкабура “Сталкер”, якого розстрілювали у ворожому полоні, але він вижив і повернувся додому. Та багато мужніх, сміливих та незламних воїнів, які вижили після “котлів” і зараз допомагають виживати своїм побратимам.
Виступатиме всесвітньовідомий український бандурист, який поміж виступами за кордоном їздить з концертами в зону АТО, - Тарас Яницький.
Прес-показ національного фільму “Воїни духу”, який відбудеться 20 січня о 18.00 в кінотеатрі “Ліра”, вул.Велика Житомирська, 40 (Львівська площа).
Урочиста прем’єра національного фільму “Воїни духу” відбудеться після прес-показу о 19.30. На глядачів чекає зустріч із захисниками аеропорту та авторами стрічки.
Покази фільму “Воїни духу” стартують у місті Києві з 19 січня в кінотеатрах “Кінопанорама”, “ім.Шевченка”, “Старт”, “Факел”, “Лейпциг”, “Дніпро” (“Ленінград”), “Флоренція”, “Ліра”.