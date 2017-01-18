Премьера национального фильма "Воины духа" состоится в столичном кинотеатре "Лира" 20 января
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В кинотеатре украинского кино "Лира" состоится пресс-показ и торжественная премьера национального фильма "Воины духа", передает УНН со ссылкой на организаторов мероприятия.
Фильм "Воины духа", рассказанный устами воинов, выживших в эпицентре взрыва в новом терминале ДАП, которые спасали собратьев, закрывали глаза погибшим братьям, побывали в застенках плена, вернулись и живут среди нас.
Душевный и жизнеутверждающий, озвученный музыкой украинских исполнителей Орестом Лютым и Katya Chilly Group, а самое главное - создан двумя независимыми авторами, Татьяной Кулаковской и Анной Мартыненко, с мудростью и силой украинских женщин.
"Воины духа" - образец, как оставаться человечными и несокрушимыми в судьбоносной ситуации. Хронометраж фильма 48 минут. Без возрастных ограничений.
Пресс-показ будет таким же уникальным и душевным, как и сам фильм. Приглашенные герои фильма киборги Анатолий Свирид "Спартанец", который попал в плен, спасая тяжелораненых собратьев, Юрий Шкабура "Сталкер", которого расстреливали во вражеском плену, но он выжил и вернулся домой. И много мужественных, смелых и несокрушимых воинов, выживших после "котлов" и сейчас помогают выживать своим собратьям.
Выступать будетвсемирноизвестный украинский бандурист, который между выступлениями за рубежом ездит с концертами в зону АТО, - Тарас Яницкий.
Пресс-показ национального фильма "Воины духа" состоится 20 января в 18.00 в кинотеатре "Лира", ул.Большая Житомирская, 40 (Львовская площадь).
Торжественная премьера национального фильма "Воины духа" состоится после пресс-показа в 19.30. Зрителей ждет встреча с защитниками аэропорта и авторами ленты.
Показы фильма "Воины духа" стартуют в Киеве с 19 января в кинотеатрах "Кинопанорама", "им.Шевченко", "Старт", "Факел", "Лейпциг", "Днепр" ( "Ленинград"), "Флоренция", "Лира".