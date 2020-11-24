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Прем'єра Ізраїлю і кронпринца ОАЕ номінували на Нобелівську премію миру

Прем'єра Ізраїлю і кронпринца ОАЕ номінували на Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 9569 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і наслідний принц ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян номіновані на Нобелівську премію миру 2021. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Jerusalem Post.

"Нетаньяху і кронпринц ОАЕ номінований на Нобелівську премію миру. Номінацію було висунуто лордом Вільямом Девідом Трімбл - колишнім лауреатом премії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, норвезький парламентар від Християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув білоруських опозиціонерок Світлану Тіхановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.

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