Премьера Израиля и кронпринца ОАЭ номинировали на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира 2021. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Jerusalem Post.
“Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинирован на Нобелевскую премию мира. Номинация была выдвинута лордом Уильямом Дэвидом Тримблом — бывшим лауреатом премии”, — говорится в сообщении.
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Напомним, Норвежский парламентарий от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года.