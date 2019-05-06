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"Прем'єр" в Мадриді: перемога Цуренко та поразка сестер Кіченок у парному розряді

"Прем'єр" в Мадриді: перемога Цуренко та поразка сестер Кіченок у парному розряді

Київ • УНН

 • 7478 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Стартові поєдинки парного розряду турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом 7 млн. євро в Мадриді провели сестри Кіченок та Леся Цуренко, передає кореспондент УНН.

Цуренко у парі з білорускою Олександрою Саснович святкували перемогу у першому колі над російсько-естонським дуетом Касаткіна/Контавейт. Після виграної стартової партії 7:5, Цуренко і напарниця програли сет під "нуль" – 0:6, але були переконливішими на вирішальному тай-брейку – 10:4.

Людмила і Надія Кіченок протистояли іспанській парі Марія-Хосе Мартінес-Санчес/Сарою Соррібес-Тормо. Успішний перший сет (6:1) змінився на поразку у другому (3:6) та фіаско на тай-брейку – 7:10.

Відзначимо, що суперниці Цуренко і Саснович наразі невідомі.

Нагадаємо, що перше коло одиночного розряду в Мадриді подолала лише 1 з 5 українок – Катерина Козлова.

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