"Прем'єр" в Мадриді: перемога Цуренко та поразка сестер Кіченок у парному розряді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Стартові поєдинки парного розряду турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом 7 млн. євро в Мадриді провели сестри Кіченок та Леся Цуренко, передає кореспондент УНН.
Цуренко у парі з білорускою Олександрою Саснович святкували перемогу у першому колі над російсько-естонським дуетом Касаткіна/Контавейт. Після виграної стартової партії 7:5, Цуренко і напарниця програли сет під "нуль" – 0:6, але були переконливішими на вирішальному тай-брейку – 10:4.
Людмила і Надія Кіченок протистояли іспанській парі Марія-Хосе Мартінес-Санчес/Сарою Соррібес-Тормо. Успішний перший сет (6:1) змінився на поразку у другому (3:6) та фіаско на тай-брейку – 7:10.
Відзначимо, що суперниці Цуренко і Саснович наразі невідомі.
Нагадаємо, що перше коло одиночного розряду в Мадриді подолала лише 1 з 5 українок – Катерина Козлова.