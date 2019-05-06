"Премьер" в Мадриде: победа Цуренко и поражение сестер Киченок в парном разряде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Стартовые поединки парного разряда турнира WTA Premier Mandatory с призовым фондом 7 млн. евро в Мадриде провели сестры Киченок и Леся Цуренко, передает корреспондент УНН.
Цуренко в паре с белоруской Александрой Саснович праздновали победу в первом круге над российско-эстонским дуэтом Касаткина/Контавейт. После выигранной стартовой партии 7:5, Цуренко и напарница проиграли сет под "ноль" - 0:6, но были убедительными на решающем тай-брейке - 10:4.
Людмила и Надежда Киченок противостояли испанской паре Мария-Хосе Мартинес-Санчес/Сарой Соррибес-Тормо. Успешный первый сет (6:1) изменился на поражение во втором (3:6) и фиаско на тай-брейке - 7:10.
Отметим, что соперницы Цуренко и Саснович пока неизвестны.
Напомним, что первый круг одиночного разряда в Мадриде преодолела лишь 1 из 5 украинок - Екатерина Козлова.