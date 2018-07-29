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Прем’єр Угорщини розкритикував Європу через мігрантів

Прем’єр Угорщини розкритикував Європу через мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який представляє праві сили, розкритикував держави Західної Європи, які назвав “недемократичними” за їхню політику щодо мігрантів. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

“На Заході існує лібералізм, але демократії там немає”, — сказав Орбан на зустрічі з етнічними угорцями в Румунії.

Він сказав, що цензура “стала звичайною практикою” в Західній Європі і що ці країни наклали на себе “обмеження свободи слова”.

Орбан назвав Єврокомісію “символом невдачі”. За його словами, на виборах до Європейського парламенту в наступному році домінуватиме “одна серйозна загальна тема — імміграція”.

Орбан закликав праві партії об’єднати зусилля, щоб “зосередити всю увагу на європейських виборах 2019 року” і поставити міграцію на перше місце в порядку денному. Він сказав, що політична еліта ЄС не змогла захистити Європу від імміграції.

Як повідомляв УНН, на думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, санкції Заходу шкодять двостороннім стосункам його держави з Росією.

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