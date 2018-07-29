Премьер Венгрии раскритиковал Европу из-за мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который представляет правые силы, раскритиковал государства Западной Европы, назвал "недемократическими" за их политику в отношении мигрантов. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
"На Западе существует либерализм, но демократии там нет", - сказал Орбан на встрече с этническими венграми в Румынии.
Он сказал, что цензура "стала обычной практикой" в Западной Европе и что эти страны наложили на себя "ограничение свободы слова".
Орбан назвал Еврокомиссию "символом неудачи". По его словам, на выборах в Европейский парламент в следующем году будет доминировать "одна серьезная общая тема - иммиграция".
Орбан призвал правые партии объединить усилия, чтобы "сосредоточить все внимание на европейских выборах 2019" и поставить миграцию на первое место в повестке дня. Он сказал, что политическая элита ЕС не смогла защитить Европу от иммиграции.
Как сообщал УНН, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции Запада вредят двусторонним отношениям его государства с Россией.