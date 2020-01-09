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Прем'єр Угорщини назвав Україну великою країною та очікує зустрічі з Зеленським

Прем'єр Угорщини назвав Україну великою країною та очікує зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

 • 16945 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну “великою країною” і заявив, що очікує зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема видання Origo та телеканал ATV.

“Україна — велика країна, і поводиться таким чином”, — зазначив прем’єр-міністр та додав, що після виборів Президента України угорський уряд неодноразово висловлював готовність провести двосторонні зустрічі, проте цього так і не сталося до цього часу.

Він також сказав, що: “Але щось має статися, бо попри різницю у розмірах, ми сусіди”.

На думку Орбана, стосунки між Києвом та Будапештом “розірвані, це потрібно змінити, для цього потрібна особиста зустріч, і я скромно кажу, що ми чекаємо своєї черги”.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 7 грудня, що, на його думку, Венеційська комісія “знову дала ясно зрозуміти”, що ухвалений у період президентства Петра Порошенка Закон про мову “відбирає” раніше здобуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови.

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