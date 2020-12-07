Прем'єр Румунії подав у відставку після поразки на виборах

Як наголосив Орбан, він та його партія намагатимуться сформувати після виборів нову коаліцію, пише DW.

“Я зробив усе, що міг, ми зробили усе, що могли”, — зауважив Орбан, слова якого наводить агенція Reuters.

Згідно з даними підрахунку 95 відсотків голосів виборців, опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) Румунії посіла перше місце і отримала майже 30 відсотків голосів, тоді як ліберали здобули 25 відсотків. Еко-ліберальний “Альянс-2020 USR-Plus”, потенційний коаліційний партнер Національної ліберальної партії, отримав 15 відсотків підтримки виборців.

Як пише DW, румунські соціал-демократи зуміли наростити свою підтримку, скориставшись невдоволенням населення намірами уряду вдатися до бюджетних обмежень на тлі пандемії коронавірусу, попри те, що багато виборців критикують владу за занедбаний стан інфраструктури країни і сфери державних послуг. Економісти вказують, що фіскальна щедрість румунської влади негативно позначилася на інвестиційному кліматі і завадила поліпшенню стану системи охорони здоров’я країни, яка вважається однією з найменш ефективних в Європі, зауважує Reuters.

Національна ліберальна партія сформувала уряд меншості у Румунії у жовтні 2019 року після того, як уряду соціал-демократів було висловлено недовіру у парламенті на тлі затяжної політичної кризи в країні.