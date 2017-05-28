Прем'єр привітав українців з Днем Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав жителів столиці із Днем Києва, передає УНН, з посиланням на сайт Уряду.
“Вітаю з Днем Києва — з днем народження нашої завжди молодої столиці!” — написав він.
В.Гройсман зауважив, що Київ — серце Давньоруської держави, потужний центр впливу між Заходом та Сходом, одне з найрозвинутіших і найбагатших міст. Київ незмінно залишається центром української нації. Він уособлює єдність українців та нашої великої країни, яка повертається до європейської домівки.
“Київ — флагман усіх важливих процесів України та східноєвропейського регіону. Він є сучасним європейським містом, яке динамічно розвивається та продовжує формувати загальнонаціональні тренди. Це культурна столиця однієї з найбільших європейських націй і її візитівка, що притягує гостей, туристів, творчих людей, науковців, бізнесменів, управлінців, менеджерів, працівників багатьох інших сфер, які формують потужний культурний фон. Це місто стартапів, інноваційних ініціатив і важливих суспільних і культурних змін. Він є безумовним економічним лідером України, що має значний потенціал для подальшого розвитку, інтелектуальним майданчиком у багатьох царинах життєдіяльності суспільства та держави, які задають темп багатьом процесам у нашій країні,” — зазначив український прем’єр.
Крім того, він побажав місту та київській громаді всебічного процвітання, добробуту та комфортного життя!
Нагадаємо, до Дня Києва Південно-Західна залізниця призначила курсування ретро — поїзда.