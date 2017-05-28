Премьер поздравил украинцев с Днем Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил жителей столицы с Днем Киева, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.
"Поздравляю с Днем Киева - с днем рождения нашей всегда молодой столицы!» - написал он.
В.Гройсман заметил, что Киев - сердце Древнерусского государства, мощный центр влияния между Западом и Востоком, одно из самых развитых и богатых городов. Киев неизменно остается центром украинской нации. Он олицетворяет единство Украинской и нашей великой страны, которая возвращается к европейской дома.
"Киев - флагман всех важных процессов Украины и восточноевропейского региона. Он является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды. Это культурная столица одной из крупнейших европейских наций и ее визитная карточка, которая притягивает гостей, туристов, творческих людей, ученых, бизнесменов, управленцев, менеджеров, работников многих других сфер, формирующих мощный культурный фон. Этот город стартапов, инновационных инициатив и важных общественных и культурных изменений. Он является безусловным экономическим лидером Украины, что имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, интеллектуальной площадкой во многих областях жизнедеятельности общества и государства, которые задают темп многим процессам в нашей стране ", - отметил украинский премьер.
Кроме того, он пожелал городу и киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни!
Напомним, ко Дню Киева Юго-Западная железная дорога назначила курсирование ретро - поезда.