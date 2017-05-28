Премьер поздравил украинцев с Днем Киева

"Поздравляю с Днем Киева - с днем ​​рождения нашей всегда молодой столицы!» - написал он.

В.Гройсман заметил, что Киев - сердце Древнерусского государства, мощный центр влияния между Западом и Востоком, одно из самых развитых и богатых городов. Киев неизменно остается центром украинской нации. Он олицетворяет единство Украинской и нашей великой страны, которая возвращается к европейской дома.

"Киев - флагман всех важных процессов Украины и восточноевропейского региона. Он является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды. Это культурная столица одной из крупнейших европейских наций и ее визитная карточка, которая притягивает гостей, туристов, творческих людей, ученых, бизнесменов, управленцев, менеджеров, работников многих других сфер, формирующих мощный культурный фон. Этот город стартапов, инновационных инициатив и важных общественных и культурных изменений. Он является безусловным экономическим лидером Украины, что имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, интеллектуальной площадкой во многих областях жизнедеятельности общества и государства, которые задают темп многим процессам в нашей стране ", - отметил украинский премьер.

Кроме того, он пожелал городу и киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни!

Напомним, ко Дню Киева Юго-Западная железная дорога назначила курсирование ретро - поезда.