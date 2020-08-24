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Прем’єр привітав українців із Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців із Днем Незалежності та подякував всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну. Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Прем’єр привітав українців із Днем Незалежності

“Акт проголошення незалежності було ухвалено 29 років тому. За цей час народилося нове покоління українців. Більш ніж третина населення України народилася вже у незалежній державі. Але російська агресія в Криму та на Донбасі нагадала усім нам, що незалежність — це точно не даність”, — зазначив він.

Він акцентував, тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність та суверенітет України.

“І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну. Ми маємо пам’ятати, що перш за все ми будуємо державу для наших дітей. Їхнє щасливе життя в Україні завтра — це наші з вами дії сьогодні. Наша мета — створити сильну, ефективну державу, турботу якої відчуватимуть всі громадяни. Я вірю, що незалежна Україна буде саме такою. Вітаю всіх зі святом Незалежності! Нехай Бог береже всіх нас та нашу прекрасну країну! Слава Україні!”, — додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників із початку російської агресії проти України.

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