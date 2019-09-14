Прем'єр: потрібно поєднати Балтійське і Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Україна розглядає можливість проекту із об’єднання водних шляхів з Чорного до Балтійського моря. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на конференції YES у суботу, передає кореспондент УНН.
"Нам потрібно поєднати Балтійське й Чорне море. Нам потрібно домовитися для цього з Білоруссю й з Польщею, для цього нам треба вибудовувати нормальні відносини", - сказав Гончарук.
Він додав, що для розвитку країни уряд повинен запроваджувати нові проекти, які відповідали б державним інтересам.
Нагадаємо, Гончарук розповів про головне завдання нового уряду.