Премьер: нужно соединить Балтийское и Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина рассматривает возможность проекта по объединению водных путей с Черного до Балтийского моря. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на конференции YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно объединить Балтийское и Черное море. Нам нужно договориться для этого с Беларусью и с Польшей, для этого нам надо выстраивать нормальные отношения", - сказал Гончарук.
Он добавил, что для развития страны правительство должно внедрять новые проекты, которые отвечали бы государственным интересам.
Напомним, Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства.