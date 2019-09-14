Премьер: нужно соединить Балтийское и Черное море

"Нам нужно объединить Балтийское и Черное море. Нам нужно договориться для этого с Беларусью и с Польшей, для этого нам надо выстраивать нормальные отношения", - сказал Гончарук.

Он добавил, что для развития страны правительство должно внедрять новые проекты, которые отвечали бы государственным интересам.

Напомним, Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства.