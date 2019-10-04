Прем'єр пообіцяв переглянути видатки на зарплати вчителям вже за кілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вже за кілька тижнів, виходячи з нового макроекономічного прогнозу, уряд зможе переглянути видатки, заплановані на наступний рік, в тому числі на зарплати освітянам. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту Програми дій уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.
“Найближчим часом, вже за пару тижнів, ми матимемо новий макропрогноз, з новим прогнозом зростання. Там ми побачимо, скільки доходів ми матимемо з вами як держава в наступному році, виходячи з того, ми будемо визначати видатки, в тому числі й освітянам”, — зазначив Гончарук.
За його словами, наразі видатки, передбачені в проекті бюджету на наступний рік, були сформовані на основі застарілого і неактуального, весняного, макроекономічного прогнозу.
Нагадаємо, 10 липня уряд схвалив рішення про підвищення заробітних плат працівникам освітньої галузі.