Премьер пообещал пересмотреть расходы на зарплаты учителям уже через несколько недель

“В ближайшее время, уже за пару недель, мы получим новый макропрогноз, новому прогнозу роста. Там мы увидим, сколько доходов мы будем иметь с вами как государство в следующем году, исходя из того, мы будем определять расходы, в том числе и педагогам”, — отметил Гончарук.

По его словам, сейчас расходы, предусмотренные в проекте бюджета на следующий год, были сформированы на основе устаревшего и неактуального, весеннего, макроэкономического прогноза.

Напомним, 10 июля правительство одобрило решение о повышении заработных плат работникам образования.