Премьер пообещал пересмотреть расходы на зарплаты учителям уже через несколько недель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Уже через несколько недель, исходя из нового макроэкономического прогноза, правительство сможет пересмотреть расходы, запланированные на следующий год, в том числе на зарплаты педагогам. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Программы действий правительства в парламенте, передает корреспондент УНН.
“В ближайшее время, уже за пару недель, мы получим новый макропрогноз, новому прогнозу роста. Там мы увидим, сколько доходов мы будем иметь с вами как государство в следующем году, исходя из того, мы будем определять расходы, в том числе и педагогам”, — отметил Гончарук.
По его словам, сейчас расходы, предусмотренные в проекте бюджета на следующий год, были сформированы на основе устаревшего и неактуального, весеннего, макроэкономического прогноза.
Напомним, 10 июля правительство одобрило решение о повышении заработных плат работникам образования.