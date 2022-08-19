Прем'єр-міністр Польщі підтримав прем'єра Фінляндії у боротьбі за право на вечірки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У прем'єр-міністра Фінляндії були вагомі причини святкувати, тому що її країна вступає в НАТО, заявив в п'ятницю її польський колега, підтримавши право Санни Марін на вечірки. Чиновниця зіткнулася зі шквалом критики через відеоролик, що просочився в соцмережі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"У прем'єр-міністра є причина для радості, тому що Фінляндія вступила до НАТО", - заявив на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коли його запитали про відеоролик.
"Отже, якщо з цього приводу прем'єр-міністр Фінляндії випила ще трохи Finlandia (горілки - ред.) і через це затанцювала, то в цьому немає нічого страшного".
Деталі
Відеокліп, на якому 36-річна Марін тусується з відомими фінськими впливовими особами та артистами, почав розповсюджуватись у соціальних мережах цього тижня, а потім були опубліковані ЗМІ у Фінляндії та за кордоном.
У п'ятницю Марін пройшла тест на наркотики після невдоволених закликів її колег із опозиції.
Додамо
Ролик викликав неоднозначну реакцію в Інтернеті: дехто критикує Марін за нібито безвідповідальну поведінку, тоді як інші вбачають потенційне зростання популярності 36-річного прем'єр-міністра.
Марін зазнала критики в грудні минулого року за те, що провела ніч у клубі невдовзі після того, як у її колеги з уряду був позитивний результат на коронавірус.