Прем'єр-міністр Польщі підтримав прем'єра Фінляндії у боротьбі за право на вечірки

КИЇВ. 19 серпня. УНН. У прем'єр-міністра Фінляндії були вагомі причини святкувати, тому що її країна вступає в НАТО, заявив в п'ятницю її польський колега, підтримавши право Санни Марін на вечірки. Чиновниця зіткнулася зі шквалом критики через відеоролик, що просочився в соцмережі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.