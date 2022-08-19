Премьер-министр Польши поддержал премьера Финляндии в борьбе за право на вечеринки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. У премьер-министра Финляндии были веские причины праздновать, потому что ее страна вступает в НАТО, заявил в пятницу ее польский коллега, поддержав право Санны Марин на вечеринки. Чиновница столкнулась со шквалом критики из-за просочившегося в соцсети видеоролика. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"У премьер-министра есть причина для радости, потому что Финляндия вступила в НАТО", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, когда его спросили о видеоролике.
"Итак, если по этому поводу премьер-министр Финляндии выпила еще немного Finlandia (водки – ред.) и из-за этого затанцевала, то в этом нет ничего страшного".
Детали
Видеоклип, на котором 36-летняя Марин тусуется с известными финскими влиятельными лицами и артистами, начал распространяться в социальных сетях на этой неделе, а затем были опубликованы в СМИ в Финляндии и за рубежом.
В пятницу Марин прошла тест на наркотики после недовольных призывов ее коллег из оппозиции.
Добавим
Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Интернете: некоторые критикуют Марин за якобы безответственное поведение, в то время как другие видят потенциальный рост популярности 36-летнего премьер-министра.
Марин подверглась критике в декабре прошлого года за то, что провела ночь в клубе вскоре после того, как у ее коллеги из правительства был положительный результат на коронавирус.