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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Прем'єр планує втрутитись у конфлікт всередині МОЗ

Київ • УНН

 • 18629 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає можливості власного втручання за необхідності в конфлікт, який виник всередині колективу Міністерства охорони здоров'я. Про це заявив сам Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

Прем'єр планує втрутитись у конфлікт всередині МОЗ

"Я мав розмову з міністром, і вона мені пообіцяла, що на цьому тижні докладе зусиль для того, щоб покумунікувати і з'ясувати, що насправді відбувається. Якщо міністр буде вважати за потрібне, ми проведемо спільну зустріч з колективом для того, щоб з'ясувати, в чому причина", - зазначив прем'єр.

На його думку, проблема в МОЗі була викликана відсутністю належної комунікації між різними працівниками міністерства.

При цьому він додав, що зміна команди міністерства зі зміною очільника – це нормальне явище в Україні, яке, як правило, не виходить у публічну площину – так само, як і проведення аудиту у будь-якому відомстві.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розпочався внутрішній аудит ефективності роботи всіх співробітників, ініційований державним секретарем Артемом Янчуком.

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