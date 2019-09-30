Премьер планирует вмешаться в конфликт внутри Минздрава

"Я разговаривал с министром, и она мне пообещала, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы покоммуницировать и выяснить, что происходит. Если министр будет считать нужным, мы проведем совместную встречу с коллективом для того, чтобы с выяснить, в чем причина", - отметил премьер.

По его мнению, проблема в Минздраве была вызвана отсутствием должной коммуникации между различными работниками министерства.

При этом он добавил, что смена команды министерства с изменением руководителя - это нормальное явление в Украине, которое, как правило, не выходит в публичную плоскость - так же, как и проведение аудита в любом ведомстве.

Напомним, в Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, инициированный государственным секретарем Артемом Янчуком.