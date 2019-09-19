Прем'єр: одна людина не зможе купити понад 0,5% землі на рівні країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відповідно до антимонопольних умов, одна людина не матиме права придбати більше ніж 15% землі на рівні області та 0,5% на рівні країни. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Існують антимонопольні умови. В одних руках не може бути сконцентрований шмат землі, більший ніж 15% на рівні області і 0,5% на рівні країни. Не має бути величезна концентрація земельної ділянки", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії.