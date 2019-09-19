Премьер: один человек не сможет купить более 0,5% земли на уровне страны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Согласно антимонопольных условий, один человек не будет иметь права приобрести более 15% земли на уровне области и 0,5% на уровне страны. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Существуют антимонопольные условия. В одних руках не может быть сконцентрирован кусок земли, больше 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. Не должна быть огромная концентрация земельного участка", - сказал Гончарук.
Напомним, покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании.