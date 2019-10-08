Прем'єр обурився з приводу фейків щодо скорочення оборонного бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Інформація про скорочення оборонного бюджету в наступному році не відповідає дійсності. Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Про скорочення стандартів забезпечення людей, які захищають країну, в жодному разі не йдеться. Окремі люди в публічній площині досі дозволяють собі поширювати відверті фейки для того, щоб заробити собі якісь політичні бали. Думаю, що з рештою суспільство дасть такій поведінці належну оцінку. Але ми як уряд будемо намагатися такі фейки розвіювати для того, щоб в українських громадян було чітке розуміння того, що українська держава про жодну зраду, навіть капітуляцію не думає”, — зазначив Гончарук.
За його словами, завдання уряду — економічне зростання і, відповідно, нарощування видатків на оборону.
Нагадаємо, оборонний бюджет на наступний рік був збільшений у порівнянні з поточним роком.