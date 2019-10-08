Премьер возмутился по поводу фейков по сокращению оборонного бюджета

“О сокращении стандартов обеспечения людей, которые защищают страну, в любом случае речь не идет. Отдельные люди в публичной плоскости до сих пор позволяют себе распространять откровенные фейки для того, чтобы заработать себе некие политические очки. Думаю, что с остальными общество даст такому поведению надлежащую оценку. Но мы как правительство будем стараться такие фейки развеивать для того, чтобы в украинских граждан было четкое понимание того, что украинское государство о какой измене, даже капитуляции не думает”, — отметил Гончарук.

По его словам, задача правительства — экономический рост и, соответственно, наращивание расходов на оборону.

Напомним, оборонный бюджет на следующий год был увеличен по сравнению с текущим годом.