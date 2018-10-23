Прем‘єр обіцяє, що ще одного підвищення ціни на газ не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми “Свобода слова” пообіцяв, що ще одного підвищення ціни на газ не буде, повідомляє УНН.
“Питання, що потрібно робити ще одне підвищення на 35 відсотків, не стоїть. Цього не буде, тому що це неприйнятно для українських громадян. Я тут виступаю на боці людей”, — заявив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “Нафтогазі” прокоментували підвищення цін на газ для населення
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.
Того ж дня МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Stand-by (SBA).