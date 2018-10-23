Премьер обещает, что ещё одного повышения цены на газ не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы “Свобода слова” пообещал, что еще одного повышения цены на газ не будет, сообщает УНН.
“Вопрос, что нужно делать ещё одно повышение на 35 процентов, не стоит. Этого не будет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. Я здесь выступаю на стороне людей”, — заявил он.
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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м.
В тот же день МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате Stand-by (SBA).