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Прем'єр-міністра Ізраїлю допитають у зв'язку з підозрами в корупції

Київ • УНН

 • 9379 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Ізраїльська поліція в найближчі три дні допитає прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у зв’язку з підозрами в корупції, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Допит може відбутися вже в понеділок в резиденції прем’єра.

Б.Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном. Повідомляється, що одним з них, свідчення якого призвели до прориву в розслідуванні справи, став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер. За даними газети, він підтвердив, що вручав Нетаньяху різні подарунки, а також спонсорував поїздку його сина Яїра за кордон.

Правоохоронці також розраховують, що допит Б.Нетаньяху дозволить пролити світло на ще одну, більш серйозну справу. Деталі другої справи, однак, не розкриваються.

Сам прем’єр відкинув всі можливі звинувачення.

“Вони не прийдуть ні до чого, тому що нічого немає”, — заявив він.

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