Премьер-министра Израиля допросят в связи с подозрениями в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Израильская полиция в ближайшие три дня допросит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Допрос может произойти уже в понедельник в резиденции премьера.
Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила в качестве свидетелей в Израиле, так и за рубежом. Сообщается, что одним из них, показания которого привели к прорыву в расследовании дела, стал давний друг премьера - предприниматель Рон Лаудер. По данным газеты, он подтвердил, что вручал Нетаньяху различные подарки, а также спонсировал поездку сына Яира за границу.
Правоохранители также рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на еще одно, более серьезное дело. Детали второго дела, однако, не раскрываются.
Сам премьер отверг все возможные обвинения.
"Они не придут ни к чему, потому что ничего нет", - заявил он.