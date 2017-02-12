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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прем'єр-міністр збере засідання Енергетичного штабу щодо достатності запасів для опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок планує провести засідання Енергетичного штабу з питання достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.

Прем'єр-міністр збере засідання Енергетичного штабу щодо достатності запасів для опалювального сезону

"Я дав доручення, завтра буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінено ситуацію щодо того, скільки і яких у нас є запасів, наскільки необхідно вживати заходів - тому що, для того, щоб проходити сезон, вже зараз необхідно починати економити", - зазначив він

При цьому очільник уряду підкреслив, що на даний момент в країні абсолютно достатньо запасів газу.

Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 лютого зменшився до 9,311 млрд куб. м.

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